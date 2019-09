More Rial se distanció de Enrique Sánchez: "No nos hablamos más"

Luego de su polémica separación de Facundo Ambrosioni, Morena Rial comenzó a mostrarse muy cariñosas con Enrique Sánchez.

La hija de Jorge Rial compartía varios posteos en sus redes sociales junto al futbolista y, aunque nunca quisieron confirmar que se encontraban en pareja, su cercanía era más que evidente.

Sin embargo, Morena confirmó en las últimas horas que se encuentra sola nuevamente.

More se encargó de eliminar todas las fotos que tenía junto a Sánchez en sus redes, en las que solía escribirle dedicatorias expresándole su amor.

Además, subió algunas imágenes en sus historias de Instagram con frases que dejaban ver su dolor: "Se murió una plantita de tanto que le daba agua, y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado".

"¿Y qué pasó? Nada, le demostré mucho, se agrandó y creyó que estaría toda la vida detrás suyo", señalaba otra de las fotografías que confirman la ruptura entre Morena y Enrique.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, More aclaró: "No nos hablamos más con Enrique, él era mi amigo. Está todo bien, pero nunca fuimos pareja y siempre respeté al padre de mi hijo en ese sentido. Él era mi amigo y no pasó más nada que eso".