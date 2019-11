Mónica Gutiérrez lloró tras su renuncia a América y arremetió contra América

Mónica Gutiérrez generó un gran sacudón tras anunciar su salida del canal América. Invitada por el programa La noche de Mirtha, la periodista dio detalles sobre su renuncia y se mostró muy conmovida.

“Sentí que ya no tenía espacio para crecer. Que necesitaba buscar aire. Lo que me emocionó muchísimo fue el afecto y reconocimiento que recibí en la calle, porque fue una semana durísima, durísima en el sentido… perdón, maravillosa, donde me han escrito amigos de toda la vida y gente que no conozco a través de WhatsApp y las redes sociales”, comentó Gutiérrez, aclarando que no poder haberse despedido de su público no fue una elección suya.

“Se generó un embrollo que a mi gusto armaron los abogados. De golpe volví de un viaje, tenía mi ropa preparada en el camarín y me enteré que como yo ya había avisado que me iba, cortaron antes la relación con la carta documento. Me ofrecieron despedirme el lunes, pero estaba muy sensible porque ese tipo de ruptura no me gustó y me hizo sentir mal”, indicó.

Luego, la periodista confesó emocionada: “A mí me hizo llorar en estos días fue la calle. Lloré mucho por la calle, de emoción, La gente te para y te dice cosas muy lindas”.

En el programa de "La Chiqui", Mónica también manifestó su enojo porque le hayan levantado su ciclo Las manos en la masa, que salía por A24, además de hablar de su histórico conflicto con Jorge Rial.