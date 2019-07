Mónica Farro encendió Instagram en topless e hilo dental

Mónica Farro es una mujer muy sensual y sexual. Es por esta razón que, cuando se aburre, comienza a quitarse la ropa y a compartir imágenes de sus curvas en las redes sociales. Así como hace poco más de un mes protagonizó un desnudo total tras no encontrar nada con qué entretenerse un domingo, en esta oportunidad impactó a todos sus seguidores con una foto de su ponderada cola.

Nuevamente aburrida en un momento de un viaje por Catamarca, a donde fue a trabajar, la vedette se recluyó en la habitación del hotel e incendió su cuenta de Instagram con la fotografía en la que sus glúteos dominan la escena.

"Cuando estas aburrida en el hotel y te empezás a sacar fotos jajajajaja, Ahora vienen las agresiones jajajaja y cosas lindas, y la verdad no me importa porque me gusto así, me gusta mi piel y como me veo con luz de día!!!", expresó en las redes sociales. Obviamente los comentarios no tardaron en aparecer, y la rubia cosechó todo tipo de elogios y piropos de parte de sus seguidores.

Mónica se casará dentro de un mes con su novio, Leandro Herrera: "Nosotros hace más o menos un año y ocho meses que estamos en pareja. Pero nos conocemos hace cuatro y éramos amigos. Y fue el año pasado que me pidió compromiso. Bah, en realidad, me propuso casamiento. No sabía si decir sí o no, y lo rechacé. Y hace poco me lo volvió a pedir. Por insistencia de nuestros amigos para que pusiéramos fecha, lo hicimos. Así que nos casamos el 16 de agosto", reveló hace un tiempo

Fuente: Exitoína