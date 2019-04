A un mes y medio del accidente que sufrió Sergio Denis, su novia Verónica Monti estuvo en Pamela a la tarde y realizó fuertes declaraciones mientras el cantante lucha por su vida.

"Yo ya tengo clarísimo que al Héctor que yo conocí, no lo voy a volver a ver. Sé que el daño cerebral que tiene es enorme y sé que me voy a encontrar con otra persona. Y no va a ser nada fácil", dijo sobre su pareja y en referencia a que la familia del músico no deja que lo visite en el Sanatorio. "El mecanismo de negación es su mundo. Dicen que no me conocen, pero yo hablé con ellos. Como negar lo que le pasaba a él. Negar, negar, negar...", añadió.

La mujer que está en pareja hace siete meses con Denis aseguró que en el pasado el artista estuvo internado por depresión y que ella intentó hacer todo lo posible por ayudarlo. Incluso, quiso comunicarse con su familia por este tema, pero no recibió respuesta.

Verónica -que señaló que sigue enamorada del cantante- aseguró que conoce "todos sus secretos, desde su infancia hasta sus 70 años". "¿Existen exageraciones, situaciones muy privadas, excesos?", preguntó Carlos Monti en el ciclo que se emite por América.

"Todo", respondió la mujer agregando que Denis era consciente de dichos excesos. "Yo traté de ayudarlo. Él no tenía terapeuta, había ido a uno pero dejó de ir hace seis años y se gestionaba la medicación de una manera poco convencional", reveló y destacó que el músico se automedicaba.

"Yo sé que a la familia le duele, pero por eso fueron mis alertas. Y después empecé a conocer todo lo otro que para mí es un mundo ajeno. Él estaba dominado por los excesos", remarcó.

Luego indicó que Denis buscaba ayuda pero que ella no tenía las herramientas. "Yo lo puedo escuchar, hacer que esté con mis hijos, salir, que estuviera contento".

"Lo que pasó no fue un accidente. Yo sé cómo salió a escena y lamento que nadie lo haya podido atajar", enfatizó. "Es imposible que nadie se haya dado cuenta del estado en que estaba. Imposible", concluyó.

Fuente: Primicias Ya