Mirtha Legrand vuelve a enfrentar a Andy Kusnetzoff en el mismo horario: los invitados

Después de la operación a la que debió someterse, Mirtha Legrand volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha y de Almorzando con Mirtha Legrand la semana pasada. Pero este vez la diva volverá a tener una exigencia mayúscula, ya que deberá volver a competir contra Andy Kusnetzoff.

En 2018, tras el escandaloso programa en el que tuvo como invitada a Natacha Jaitt, la conductora vivió uno de sus peores años en la pantalla chica. Perdió en todo momento con PH, Podemos Hablar en las mediciones de rating, y se sintió muy cuestionada por sus colegas.

En ese contexto, al planear la nueva temporada, Nacho Viale, nieto y productor de La Chiqui, le propuso que La Noche de Mirtha vaya de 20 a 22, y la conductora aceptó encantada, "Me alegra porque me va a permitir descansar un poco más. Yo volvía a casa a la 1, llegaba con hambre porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo para comer, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me propuso el cambio de horario y me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije: 'Ay, sí, me gusta el horario de las 20'", justificó en ese entonces Mirtha.

Pero el destino quiere que Legrand vuelva a tener un mano a mano con Andy. Al menos por algo más de una hora. ¿Por qué? Este sábado 15 debuta la Selección Argentina de Fútbol en la Copa América ante Colombia a las 19, por lo que desde el canal y la producción evaluaron que el partido se llevará gran parte de la audiencia. Por eso optaron por retrasar una hora el inicio del programa de la diva (de las 20 a las 21) por lo que de 22 a 23 volverá a competir contra el ciclo de Telefe.

Para este nuevo duelo, confirmaron a dos mujeres de peso para que se sienten en la mesa: Pampita y Leticia Bredice. A su vez, Nicolás Wiñazki, Roly Serrano y Gerardo Casas completarán la lista de invitados.

Andy Kusnetzoff, por su parte, tendrá en PH Podemos Hablar este sábado a partir de las 22 en la pantalla de Telefe, a Silvio Soldán, conductor y ex marido de Giselle Rímolo, la actriz y conductora Claribel Medina, el actor Eduardo Blanco y el tenista Diego Peque Schwartzman, que atraviesa su mejor momento en su carrera.

Además, Stefi Roitman, que recientemente anunció su separación de Gastón Soffritti, después de un año y medio de relación; y Marcela Baños, que los últimos días reveló que cuando tenía 21 años sufrió una violación y que no había podido hablarlo con sus padres, de manera tal que se enteraron mientras ella lo contaba en televisión.

El domingo, almorzarán con la diva el actor Mauricio Dayub, que forma parte de Toc toc, obra que se despide de los escenarios después de nueve temporadas; la actriz Betiana Blum, que protagoniza la obra Mentiras inteligentes ; y el politólogo Sergio Berensztein que seguramente analizará las alianzas que se confirmaron los últimos días de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Facundo Saravia también estará entre los invitados de Almorzando con Mirtha Legrand, al igual que el psicólogo Bernardo Stamateas y Candela Vetrano, la actriz que se luce en Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV).

