Mirtha Legrand vivió un incómodo momento al aire con un invitado

Mirtha Legrand este domingo no salió al aire por un problema de salud, pero anoche protagonizó un particular momento con uno de sus invitados.

Federico Salles, quien interpreta al malvado Gabriel Morel en Argentina, tierra de amor y venganza, descolocó a La Chiqui en medio de la cena de su noche del sábado.

“¿Y vos estás en pareja? ¿Cómo está tu corazoncito?”, le preguntó Mirtha al actor, que contestó que lo está desde hace cuatro años.

"¿Es actriz? ¿Pertenece al medio?", retrucó la diva, para luego llevarse una sorpresa como respuesta. “No, es fotógrafo, Pablo”, disparó Federico entre risas.

“Ah, perdóname, después lo advertí, me di cuenta, ¿es una buena relación?”, continuó Legrand, mientras que el actor de la tira de Pol-ka y El Trece le comentó que no suele hablar sobre su vida íntima, y que su novio trabaja como fotógrafo freelance de moda. “Me hace muy bien estar enamorado”, agregó el muchacho de 35 años.

Salles, de destacado trayectoria por el teatro argentino (es ganador de cuatro Premios Hugo, un Premio ACE, un Premio Carlos y un Premio Trinidad Guevara, y fue partícipe de musicales como Despertar de primavera, Avenida Q, Tango Feroz y Sweet Charity), no se mostró molesto por el hecho de que Mirtha haya seguido la heteronormatividad y contestó con su mejor sonrisa, algo por lo que no se caracteriza su papel en Argentina, tierra de amor y venganza, donde hace del malvado hermano de Lucía (Delfina Chaves) y amante de Alicia (Mercedes Funes). El actor también brilló en la pantalla grande interpretando a Elías en Animal (Armando Bó, 2018), el joven al cual el personaje de Guillermo Francella contacta para negociar por un riñón.

Dos semanas antes, la diva había hecho una impactante confesión sobre la homosexualidad en su mesa, asegurando que los canales en los que trabajó le hacían un polémico pedido respecto a las oportunidades de invitar gente no heterosexual a sus almuerzos.

Fuente: Exitoína