Juana Viale fue una de las convocadas para el Súper Bailando 2019 pero luego de varias reuniones no aceptó la propuesta. El motivo de su rechazo fue revelado por Mirtha Legrand en su programa de este domingo. Y aunque al principio se negó a confirmar los rumores, finalmente terminó diciéndolo. Su nieta no formará parte del certamen porque no llegó a un acuerdo económico.

Ángel de Brito se lo preguntó a la conductora. "Iba a estar Juanita este año y no estuvo, no aceptó. ¿Por qué no?", indagó. "No sé, no sé exactamente...", contestó Mirtha, y luego se retractó: "Sí sé, pero no te lo voy a decir...".

El periodista contestó que Marcela Tinayre le había dicho que era por cuestiones económicas, y la diva lo terminó confirmando. "Sí, sí, fue por eso", cerró.

Fuente: Rating Cero