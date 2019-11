Mirtha Legrand reveló que no asistirá al homenaje que le harán a su hermano en la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, evento que él presidió durante muchos años.

En medio de un brindis por la memoria de José Martínez Suárez, Legrand sorprendió al confesar en su programa el motivo por el cual no asistirá al reconocimiento que le harán al reconocido guionista y realizador en el mencionado certamen cinematográfico.

“Yo no puedo ir porque es el sábado a la noche. Me sugirieron que grabara, pero a mí me salen pésimos los grabados. Pienso en que si me equivoco puedo retomar, y no, no sirvo para eso”, reveló Mirtha.