Miriam Lanzoni confirmó que adoptará un niño en Haití

"Logré obtener mis papeles acá en Argentina que es la etapa más engorrosa". Con estas palabras, feliz y ansiosa, Miriam Lanzoni le confirmó a La Naión que se encuentra en pleno proceso de adoptar un bebé en Haití, junto a su pareja, Christian Halbinger.

La noticia la dio a conocer Ángel De Brito en su programa radial El Espectador y fue confirmada a este medio por la misma actriz, que se mostró cautelosa a la hora de revelar más información.

"Todavía no tengo fecha. Sí ya hice todos los trámites para viajar", aseguró, y contó que ya obtuvo los papeles en la Argentina. A su vez, indicó que todavía no tiene ningún dato sobre el bebé o la criatura que adoptará. "Aun no sé el sexo ni la edad, pero en pocos días conoceré a la criatura y ya estoy en contacto con una fundación", expresó.

Lanzoni y Halbinger están juntos desde enero de 2017. Ese verano fueron sorprendidos por los paparazzi disfrutando de las playas de Punta del Este. A pesar de que la ruptura de la actriz con Alejandro Fantino era reciente, los tortolitos no dudaron en blanquear su relación.