Mirá lo que Laurita Fernández hizo al aire libre por amor a Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré conforman una de las parejas más seguidas por millones de fans. En esta ocasión, la actriz que próximamente protagonizará la miniserie Incovivencia para Telefe, compartió imágenes de un día deportivo al aire libre.

En la primera foto se puede ver a la bailarina vestida dándole un beso muy apasionado a su actual pareja, ambos vestidos con indumentaria de running. En la segunda se la ve sonriente junto a su hermana mostrando la placa que obtuvo tras correr una carrera de 10 kilometros.

“Lo que uno hace por amor. Amo el deporte. Pero siempre odié correr. Era de las que decía no corro ni a la esquina”, comenzó Laurita su relato en Instagram y agregó: “Novio y hermana me anotan en una carrera de sorpresa y casi elijo quedarme durmiendo pero fui de caradura a pasarla bien, creyendo que iba a terminar caminando atrás de todo y parando en la mitad”.

Para finalmente destacar: “Fue una mañana diferente. Divina. No sólo terminé la carrera sino que me siento con mucha energía para hacer la función hoy a la noche. Quizás para algunos es una pavada, pero correr 10 K era algo que jamas me creí capaz de hacer. Y Creo que de eso se trata, de ponerse una meta y de intentarlo, no dejar que la cabeza te juegue en contra, no aflojar, y por sobre todo, estar rodeada de hermosas personas”.