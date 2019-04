Mirá el avance del nuevo film zombie con Iggy Pop y Selena Gomez

Se publicó el primer tráiler de The Dead Do not Die, la nueva película de Jim Jarmusch, y las primeras imágenes confirman al tremendo seleccionado de famosos que tiene el filme.

Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits, Iggy Pop y RZA, entre otros, son las caras que desfilan en la película que tiene fecha de estreno mundial para el 14 de junio.