Mirá a qué se dedica hoy Rodrigo Díaz, el último novio de Ricardo Fort

Rodrigo Díaz tuvo repercusión en los medios como pareja del mediático Ricardo Fort, pero tras la muerte del excéntrico millonario poco se supo sobre su carrera. El cordobés está en Miami grabando su primer disco, pero también viene desempeñándose como actor en telenovelas mexicanas y está por grabar su primera película.

Rodrigo estuvo como protagonista en ficciones como "El señor de los cielos", "La Rosa de Guadalupe" y la versión mexicana de "Educando a Nina". Todas estas participaciones lo llevaron a formar parte de la aclamada novela "Por amar sin ley".

Rodrigo Díaz

Sobre el romance que Díaz tuvo con el empresario, en una entrevista con TN dijo: "Me amó mucho, yo fui sus ojos en el último tiempo. Está en mi memoria como la persona que más me quiso en la vida. Cuando él murió, yo estaba en Miami, porque él me mandó a grabar un disco".

Sobre la relación que lleva con los hijos de Fort, Martita y Felipe Fort, aseguró: "Me alejé porque él me dijo que no me acercara. Me da bronca la injusticia. Todo el tiempo aparece gente que se jacta de haber querido a Ricardo, pero en vida no le daban pelota".