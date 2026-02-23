Gran Hermano 2026 ya es una realidad y este lunes 23 de febrero las puertas de la casa más famosa del país volvieron a abrirse. El show más exitoso de Argentina, nuevamente con la conducción de Santiago del Moro, regresa con una temporada que promete emociones intensas, grandes sorpresas y momentos inolvidables.

Tras una renovación estructural profunda, la propiedad reabre con una estética renovada y espacios diseñados para una convivencia de alta intensidad. La casa cuenta con dos piscinas (climatizada y estilo playa), un caño de pole dance, un Punto Verde, una puerta misteriosa e impactantes cambios estéticos donde los participantes podrán disfrutar y armar las estrategias para seguir en juego.

Pasadas las 22:30 Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe ante un estudio totalmente repleto: "Noche impresionante, cuantas caras conocidas, cuantas caras queridas. Todo es Gran Hermano... Estamos de vuelta ", expresó Santiago del Moro en el inicio.

Minuto a minuto: conocé uno por uno a los participantes de Gran Hermano 2026

Gran Hermano contará con la mirada experta de sus analistas: Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Se suman nuevas incorporaciones: Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta

La actriz formará parte de la nueva edición de Gran Hermano y dejó en claro que "estoy con mucha ilusión, nervios y ansiedad. No va a ver un personaje de por medio que me va a poder escudar", expresó Andrea del Boca. También dejó en claro que le encanta el juego y que buscará buenas estrategias para poder ganar.

Le encanta compartir la vida con su hija Anna y también deslumbró con sus recetas en Bake Off Argentina, otro exitoso reality de Telefe.

Emanuel Di Giogia

GH - Participante 2 Emanuel en Gran Hermano. Foto: prensa Telefe.

Emanuel Di Gioia formó parte de Gran Hermano 2011 y en la actualidad tiene un taller de chapa y pintura. Practica artes marciales y quiere entrar al reality para obtener su ansiada revancha.

Lolo Poggio

GH - Participante 3 Lolo Poggio ingresa a Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe.

Lolo Poggio es bailarina e influencer y además es hermana de Julieta Poggio, una de las finalistas de Gran Hermano junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Estuvo al frente de "Te pido Mildis" stream de Telefe y participó del proyecto juvenil "Zoom, acercate más".

Carmiña Masi

GH - Participante 4 Carmiña Masi en Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe.

Carmiña Masi es de nacionalidad paraguaya y viajó hasta Argentina para ingresar a Gran Hermano. Es periodista y conductora de radio y televisión. Es una de las participantes que ingresa de novia con un joven hace siete años y confesó que no le gusta lavar ni limpiar, pero odia la suciedad.

Tomy Riguera

GH - Participante 5 Tomy ingresó a Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe.

Tomy Riguera se desempeña como jugador de futbol en el club Defensores de Belgrano y trabaja con las redes sociales. Confiesa ser sociable y genera buenos vínculos. También aclaró que nunca tuvo pareja y le gusta mucho la convivencia

Pincoya

GH - Participante 6 Pincoya, ex Gran Hermano Chile, ingresa a la casa. Foto: Prensa Telefe.

Pincoya fue participante de Gran Hermano Chile, está casada y tiene un hijo de trece años. Es técnica en enfermería nivel superior. La participante promete hacer buenas estrategias y meterse fuertemente en el juego.

Brian Sarmiento

Brian Sarmiento es un exfutbolista que se formó en Estudiantes de la Plata y en Argentina juego en Racing, All Boys, y Banfield. También desarrolló su fútbol en clubes del ascenso de España.

GH - Participante 7 Brian Sarmiento en Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe.

El participante ya sabe lo que es el mundo de los reality y de la televisión, ya que participó en Bailando por un Sueño.

Danelik Galazan

Danelik Galazan es una creadora de contenidos oriunda de la provincia de Tucumán. En su cuenta de Instagram tiene más de 900.000 seguidores y en TikTok cuenta con más de cinco millones de seguidores.

GH-Participante 8 Danelik ingresó a Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe.

Su mayor sueño es convertirse en cantante y cree que Gran Hermano es la opción ideal para hacer realidad su sueño.

Manuel Ibero Durigon

Manuel es estudiante de abogacía y además expareja de Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano. Admite que ingresó al programa de Telefe para romper el mito de que los lindos no son inteligentes.

GH - Participante 9 Foto: Prensa Telefe.

Quiere contar su lado de la historia porque Zoe Bogach en la casa dijo cosas que para él no son así.

Catalina Tcherkaski

Participante 10 Catalina en Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe.

Catalina es influencer y estudiante de la UADE, además dejó en claro que está soltera. Se considera una persona querible y confiesa que le gusta pelear.

Juani Car

Participante 11 Juani en GH. Foto: Prensa Telefe.

Juani Car expresó que es muy fan del juego y le prometió a la audiencia que llegará lejos en Gran Hermano. Participó de la película La Sociedad de la Nieve.

Yisela Pintos

yusela pintos

Es influencer y comediante. Expresó vivir de la comedia y las redes sociales. En su presentación confesó que dice muchas malas palabras y que se identifica con Furia Scaglione.

Daniela de Lucia

daniela de lucia Daniela de Lucia en GH. Prensa Telefe

La reconocida couch, también escritora, conductora y panelista, decidió darle una oportunidad a la casa. Con su profesión como bandera para la competencia, decidió ingresar y darlo todo.

Nicolás Sicaro

nicolas sicaro

Se considera una estrella de YouTube. El creador de contenido realiza diversos desafíos denominados extremos, y bromas pesadas. Amigo de Ian Lucas, el joven promete meter picor al juego.

Divina Gloria

divina gloria Divina Gloria en GH. Prensa Telefe

La reconocida humorista llega a la casa más famosa del país. ícono de la vanguardia y del pop en el país, la artista procedió a ser la participante número 15.

Gabriel Lucero

gabriel lucero Gabriel en GH. Prensa Telefe

El dibujante se dispuso a ingresar a la casa de Big Brother. El hombre confesó que su trabajo es como una droga y que la comida es una de sus obsesiones.

Jenny Mavinga

mavinga

La morocha se convirtió en la participante número 17 y reside en Argentina hace 22 años. Oriunda de la República Democrática del Congo, la mujer planea casarse cuando salga de la casa.