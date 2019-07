Miembros de Metallica debutan con su propia banda de cover

Kirk Hammett y Robert Trujillo, guitarrista y bajista respectivamente de Metallica, formaron The Wedding Band, una banda que interpreta versiones de clásicos del rock pesado como AC/DC y Black Sabbath.

Este nuevo proyecto debutará el próximo 26 de julio en el Cosmopolitan Music Hall de Ontario, Canadá, en el marco de la feria de instrumentos Cosmo Music.

A los dos Metallica, se les suman Whitfield Cane, vocalista de Ugly Kid Joe, y Joey Castillo, ex baterista de Queens of the Stone Age, según anticipa la agencia DPA.

Las entradas tienen un valor de 200 y 300 dolares. Algunas incluyen una reunión para saludar a Kirk Hammett, un póster firmado, una edición limitada de Kirk Hammett Monster Mash Up Funko Pop! (catálogo de una de las colecciones más extraordinarias del mundo de posters clásicos de terror y ciencia ficción) y dos púas de edición especial.