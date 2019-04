Mesaza polémica: mirá quiénes cenarán esta noche con Mirtha Legrand

Este sábado desde las 20, Ricardo Centurión volverá a aparecer en televisión y nada más ni nada menos que en la “mesaza” de Mirtha Legrand. El polémico futbolista estará acompañado también por Marcela Pagano, Marcela Pagano, Baby Etchecopar, Marcela Tinayre y Alfredo Casero.

Centurión no tuvo un buen semestre en la Superliga. El jugador de Racing protagonizó un escandaloso momento tras empujar a Eduardo “Chacho” Coudet en pleno Monumental, a la vista de todos, cuando estaba por ingresar al campo de juego.

Según trascendió en ese momento, el ex Boca estaba furioso con el cambio que quiso realizar el DT de la Academia y le habría dicho “Me ponés para que me puteen”, en referencia a su paso por el club xeneize y los polémicos gestos que había realizado a Enzo Pérez en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en 2016, donde el mediocampista hizo el gesto de la camiseta de Boca.

Mirtha Legrand promete una cena picante para este sábado

Fuente: Rating Cero