En medio del polémico momento que vive el rock argentino y puntualmente Los Espíritus después de las denuncias de abuso contra su líder Maxi Prietto, y que generó el alejamiento de otros integrantes de la banda, el músico rompió el silencio y publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

En ese texto, Prietto comienza pidiendo perdón y reconoce que las situaciones que describen algunas mujeres en un blog con testimonios anónimos existieron, aunque "no coinciden fielmente a los hechos, no estoy en posición de defenderme, ni de cuestionarlas porque entiendo que se han sentido vulneradas".

A continuación, el descargo completo:

Estuve pensando todos estos días de qué manera expresarme porque siento que la situación es delicada y compleja de abordar.

Me resulta necesario, antes de decir cualquier otra cosa, pedir perdón.

Perdón.

Estoy hablando a aquellas personas que por algún motivo, que respeto, se vieron afectadas de tal manera que la única vía que encontraron fue el escrache anónimo. Por supuesto me hubiera gustado que lo hablemos en persona, pero es el modo en que eligieron expresarse.

No se puede volver atrás, lo acepto.

Acepto este momento que la vida me da, para mirar adelante y construir a futuro.

Leo los testimonios y, aunque no creo que coincidan fielmente a los hechos, no estoy en posición de defenderme, ni de cuestionarlas porque entiendo que se han sentido vulneradas.

No voy a negar que me veo reflejado en parte de los testimonios, situaciones que hacen mención que lo ocurrido fue en el 2008. Hace once años atrás no era el mismo, ni yo, ni nadie.

Creo que las personas no somos inmutables. Cambiamos día a día.

Me dedico a hacer música, no sólo es un trabajo, sino que es mi razón de existir. Para eso me levanto cada mañana, para crear música y compartirla.

Quiero aprovechar este mal momento para abrazarlo, porque hay una transformación que es necesaria.

Hoy la sociedad está mudando su piel como una serpiente. Acepto las manchas de la época en que nací, sus contradicciones y acepto este cambio, este giro, con ilusión.

El machismo es una enfermedad, está arraigado a la cultura. Lo tenemos incorporado hombres y mujeres. Hoy se analizan los vínculos de tal manera que el futuro debería generar menos situaciones de acoso y abuso.

Agradezco a quienes me dan su apoyo estos días, a mí hija, a mí mujer, a la mamá de mí hija, a mí familia, y a quienes me acercan fuerza.

Desde que se desató todo esto que no paro de pensar, de leer, de escuchar, cada día pensé cosas diferentes. Visité mujeres para escucharlas y aprender. Y me abrieron los ojos.

Me gusta mirar para adelante, para eso es necesario pedir perdón.

Estoy a disposición para reparar si es necesario.

Perdón.

Una vez más.

Mientras tanto, Santiago Moraes, cantante y guitarrista, y el percusionista Francisco Paz anunciaron su salida de la banda en desacuerdo con la decisión de reincorporar a Maxi Prietto, luego de haberlo desvinculado por denuncias de abuso.

"El comunicado que salió el domingo 17/03 en las redes sociales de Los Espíritus no refleja mi manera de pensar. Ya no formo parte del grupo y nada de lo que se publique bajo ese nombre habla por mí", escribió Moraes en su cuenta personal de Facebook.

Por la misma vía, Paz publicó: "Hace un año más o menos comencé a tocar para Los Espíritus. El último comunicado que emitieron no representa en absoluto mi postura. Presenté mi renuncia en el grupo días atrás, cuando me informaron de su intención de ir en la dirección que tomaron".

El comunicado emitido el domingo pasado por el grupo daba marcha atrás con la decisión inicial del pasado 2 de marzo de separar del grupo a Prietto, tras conocerse una fuerte denuncia de abuso sexual en las redes sociales.