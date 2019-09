Matías Alé sufrió un fuerte accidente automovilístico

Matías Alé protagonizó anoche un fuerte accidente automovilístico en el barrio Monserrat. El actor estaba con Matías Santoianni cuando chocaron contra otro vehículo en la esquina de las calles Chile y Chacabuco.

Venían de realizar una función de la obra Mi mujer se llama Mauricio en el teatro La Casona, en la Calle Corrientes. Por la colisión, debieron ser atendidos por una ambulancia del SAME. La información la publicó el periodista Gastón Marote en su cuenta de Twitter.

AHORA. Chocan dos autos en Monserrat. En uno de ellos iban los actores @mmatiasale y Matías Santoianni. Ocurrió en la esquina de las calles Chile y Chacabuco. Aguardan ambulancia del SAME. — GastonMarote (@gastonmarote) 13 de septiembre de 2019

"No pasó nada grave por suerte. Fue un choque nomás, estábamos yendo a comer con Mati, salíamos de hacer la obra. Yo venía bien por mi lado, escuchando música, muy despacito. Me chocó un auto que venía a los pedos. Por suerte no pasó nada, más que la chapa del auto mío. Está todo bien", dijo Santoianni al sitio Teleshow.

El actor iba manejando su Audi A3 cuando colisionó de frente contra un Chevrolet Prisma, en el que estaban un hombre y una mujer. Como consecuencia, el vehículo de los actores quedó dañado en su parte delantera.