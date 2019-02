Material íntimo: la cantante que está por estrenar su película erótica

La cantante puertorriqueña Noelia anunció que estrenará su propia película erótica.

En Instagram compartió una fotografía en la que aparece luciendo un body rosa y en la que también se lee "XXX".

Para acompañar la imagen, Noelia escribió "Erotic Passion", lo que podría ser el título del proyecto y anunció que podrá verse en canales premium y de paga satelital.

"Si no te gusta, no me mires", escribió la intérprete ante las críticas que suele recibir en redes sociales.

Ya a principios de diciembre se sabía que Noelia aparecería en un material de contenido erótico.

"Tengo 10 millones de razones para no darle cuentas a nadie #Mustias #TraumadasYReprimidasNotenganMiedo #AdultIndustry", escribió en la red social.

En otro post de Instagram se quejó del trato que recibió por parte de la industria discográfica, de la que fue marginada.

"Durante 15 años nunca cesaron los señalamientos equivocados e injustos. Fui marginada de una industria del entretenimiento musical latino que nunca, nunca fue justo conmigo, 10 Millones de discos vendidos, 10 éxitos en Billboard en español, 4 éxitos en Billboard Dance en Inglés, DE NADA SIRVIERON".

Además, señaló que el haber firmado el contrato para hacer contenido erótico era una decisión de negocios.

En el mismo asunto de negocios, aunque Noelia no tiene planeado retirarse de la música, planea ampliar sus horizontes como empresaria.

De hecho, desea desarrollarse como empresaria en el mundo del erotismo, pues además de la grabación de la cinta, realizada junto a un actor profesional, la intérprete planea abrir clubes nocturnos en Las Vegas, Miami y la capital mexicana.

Tampoco descartaría convertirse en productora de filmes para adultos, según comentó en una entrevista hace algunas semanas.