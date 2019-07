Marvel anunció sus próximas películas

El sábado por la noche se llevó a cabo el esperado panel de Marvel en la edición 50 de la San Diego Comic Con.

El encargado de anunciar las novedades fue Kevin Feige, el jefe supremo del Universo Cinematográfico Marvel.

Feige anunció, título por título, el calendario completo de películas y series hasta 2022. Así tendremos una nueva Guardianes de la Galaxia, una secuelas de Pantera negra y Capitana Marvel, la esperada película de los Cuatro Fantásticos y a Mahershala Ali , el actor de Moonlight y la última temporada de True Detective, como protagonista de un nuevo film de Blade, el cazavampiros.

The Falcon and The Winter Soldier (Disney+, primavera 2020)

Eternals (6 de noviembre, 2020 / Posible estreno local: Jueves 5 de noviembre)

Shang- Chi and the Legend of the Ten Rings (12 de febrero, 2021 / Posible estreno local: 11 de febrero de 2021)

Wandavision (Disney+, Otoño, 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 de mayo, 2021 / Posible estreno local: 6 de mayo de 2021)

Loki (Disney +, otoño 2021)

What If...? (Invierno, 2021)

Hawkeye (Disney +, Primavera 2021)

Thor: Love and Thunder (5 de noviembre, 2021 / Posible estreno local: 4 de noviembre de 2021)