Martita Fort dio su primera entrevista: "Soy mi papá hecho mujer"

Martita Fort, la hija del recordado mediático Ricardo Fort, está a punto de cumplir 15 años y confesó en su primera entrevista con Gente que "Soy mi papá hecho mujer".

La joven imagina su fiesta como "explosiva, nada común. Quiero que sea la fiesta del año. Mis amigas me dicen que va a ser ¡guau!".

¿Qué hace la adolescente con sus amigas? "Salimos a pasear por Cabildo, vamos a un shopping... También vienen acá. Soy casi la única que pone la casa. Se invitan a mi pileta".

También estuvieron en la marcha de #NiUnaMenos. "Yo defiendo que se respete a las mujeres. ¿Sabés que ésa fue la primera vez que subí a un subte? Fui con ochenta compañeros", admitió Martita.

Y agregó: "No uso transporte público, porque me lo prohíben. Tampoco es que esté re entusiasmada por hacerlo, pero mis amigos andan ahí".

Martita no anda sola por la calle y cuando sale de su casa va en auto. "Una vez fui a comer con unas chicas y de golpe lo vi a Gustavo (Martínez, su tutor legal). ¡Voy a tener un novio y Gustavo va a dormir en el medio, jaja! Mi papá tampoco me dejaba salir del colegio al mediodía con mis compañeros. Una sola vez me dijo que sí. Salí, y vi que enfrente estaba Miguel (uno de sus guardaespaldas), espiándome detrás de un diario. Le grité "¡Miguel!"... y se hacía el boludo, jaja... Pero si no salgo con Gustavo o con un custodio no tengo vida social. Igual, acá hay robos... Por ahora estoy bien así".

En el único lugar donde puede caminar sola es en Miami. Por eso cuando sea grande, a los 18, quiere irse a vivir a esa ciudad, la preferida de su papá.