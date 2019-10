Martín Liberman se casó con su bailarina de ShowMatch

Ayer, el periodista deportivo y conductor, Martín Liberman, se casó con Ana Laura López, la bailarina que conoció cuando fue participante en el ciclo de Marcelo Tinelli, ShowMatch.

Cuando ambos formaron parte del certamen Bailando por un sueño, Liberman estaba casado con Marcela Greco, la madre de su único hijo, Blas.

“Estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso”, contó él en mayo de este año. “Un día ella me escribió: ‘Desapareciste’, y yo le contesté: ‘Y sí, si no me das bola, desaparezco’. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más”, explicó Martín en una de sus últimas entrevista antes del casamiento.

Liberman y López pasaron primero por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires para luego celebrar a lo grande en el salón Tattersall del Hipódromo de Palermo.

Entre los famosos invitados estuvieron Luisa Drozdek y Hernán Nisenbaum, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Fernando Burlando y Barby Franco, Mariano Iúdica y Romina Propato, Daniel Angelici, Gustavo López, Toti Pasman, Pablo Muney, Cristian Ritondo, Alina Moine, Ariel Pucheta, Juan Pablo Fioribello, Caruso Lombardi y Sergio Goycochea, entre otros.

Fuente: Primicias Ya / Foto: Gentileza Teleshow.com