Martín Fierro: Ricardo Montaner habló sobre las fallas en el In Memoriam

El domingo pasado se entregaron los Martín Fierro a lo mejor de la televisión argentina, y como toda ceremonia siempre deja polémicas y aspectos para analizar. En este caso, el programa de CNN Radio El Espectador dialogó en exclusiva con Ricardo Montaner, quien fue el encargado de la parte emotiva de la premiación.

Como en cada edición, se presentó un video con todos los artistas que murieron los últimos doce meses. En esta entrega fue Montaner quien aportó su voz para entonar la famosa canción de Alberto Cortez: " Cuando un amigo se va".

Este segmento de la transmisión de los premios suele provocar controversias, sobre todo al descubrirse la omisión de algunos nombre. Este año no fue la excepción y la disputa se centró, sobre todo, en la falta de la imagen del reconocido actor y productor Guillermo Bredeston. Tras este suceso, su viuda, Nora Carpena, no dudó en llamar al presidente de APTRA, Luis Ventura para consultarlo sobre lo sucedido. Tras el llamado y aún en plena ceremonia, Ventura tomó el micrófono para explicar al aire lo que había sucedido. Tras sus palabras, que dieron cuenta de un error técnico, se volvió a emitir el video.

Ricardo Montaner confirmó que para él fue un momento muy especial. Además, el cantante comentó que notó que algo ocurría durante su participación. "Supe que había un problema efectivamente cuando me tocó cantar. Todo lo habíamos ensayado a la tarde y había quedado espectacular, pero después hubo algo rarísimo. Me falló el sonido de mi oreja (del auricular) y el video que pasaban detrás. Estaba todo coordinado y al final de la canción yo tenía que voltear hacia la derecha y mirar la cara de Alberto (Cortez). que era el último que salía. Yo me quedaba mirando y hacía una especie de reverencia. Cuando volteé para hacerlo, había desaparecido la imagen", recordó Montaner.

"Lo que imagino que pasó es que no solo debe haber faltado uno, sino varios, porque cuando volteé para hacer el final de la canción, se había acabado al video -agregó el intérprete-. Fue raro. Me bajé un poco desorientado, sin saber bien qué había pasado. Además, la desconcentración. Menos mal que era playback, porque en vivo me habría desconcentrado y quien sabe qué hubiera pasado".

Fuente: La Nación