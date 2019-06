Martín Fierro: la protesta de Marley a los miembros de APTRA

Marley fue el maestro de ceremonias de la edición 2019 de los premios Martín Fierro. Fiel a su estilo, se quejó ante la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) cuando el ciclo La Voz Argentina, el reality que condujo el año pasado, perdió frente a La Tribuna de Guido en la terna Programa de Entretenimientos.

"Felicitaciones a Guido (Kaczka) entonces y a El Trece por este premio de entretenimiento. Yo sigo con mi récord de premios perdidos en la historia de APTRA. Creo que es el máximo…", dijo en tono irónico, luego de que su colega recibiera el galardón en el escenario.

"Nadie perdió tanto como yo en la historia. Creo que merezco un aplauso por pérdidas. Ya no sé que cara poner cuando pierdo. Hoy ensayé gestos pero ya no sé que cara poner", agregó el papá del pequeño Mirko, entre risas.

Pero, la revancha llegaría un poco más tarde, cuando anunciaron a los nominados en la categoría Labor en conducción masculina. Marley competía contra figuras importantes de la televisión: Marcelo Tinelli, Andy Kusnetzoff y Mariano Iúdica. Finalmente, pudo cortar la racha de derrotas y ganarse su primera estatuilla, luego de tantos años de trabajo.

"Quiero dedicarle el premio a Mirko, que está en Israel, porque vine por 40 horas y vuelvo para allá a hacer Por el Mundo. Estoy verborrágico porque estoy nervioso y no sé lo que digo. Estoy conduciendo hace tres horas y no estoy nervioso, pero vengo acá (a recibir el premio) y me pongo nervioso", señaló.