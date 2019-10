Martín Baclini habló sobre su intimidad con Cinthia Fernández

Las cosas entre Cinthia Fernández y Martín Baclini no están bien. La amistad del empresario con Luciana Salazar puso a la bailarina en una situación en la que no quiere estar. Y por la cual, su novio no hace lo suficiente para ayudarla. En este contexto, Baclini dio explicaciones al respecto en la última gala del Bailando 2019.

"Me sobrepasó esta situación. Sé que no estoy haciendo las cosas perfectas porque no me salen", empezó diciendo. Enseguida quiso dejar en evidencia que su prioridad es su pareja: "Sí tengo muy en claro lo que amo a esta mujer".

Luego, recordó los inicios de la relación, cuando su novia estaba atravesando una separación conflictiva del futbolista Matías Defederico. "Yo la conocí cuando estaba menos diez, no se animaba a hacer el amor con luz, qué se yo. El Bailando anterior estaba toda cubierta porque no se animaba".

Para finalizar, intentó definir su vínculo con Luciana. "Todo este lío es porque como con Luciana... no entiendo por qué tanto lío por esto. Se lo dije (a Cinthia) desde el día uno: tengo una amiga y no una amante. Soy fiel, no tengo una coma mal puesta, no tengo un mensaje mal puesto".