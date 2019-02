Mariano Martínez habló del audio en el que trató de "nefasta" a Lali

Otro de los temas obligados durante su visita de Mariano Martínez a Incorrectas-donde también el actor habló del duro momento que vivió cuando su padre quedó preso tras formar parte de una banda que elaboraba efedrina- fue el de su escandalosa ruptura con Lali Espósito y la propagación de un audio en el que el galán trataba a la cantante, de "nefasta". Y, por supuesto, las Incorrectas, preguntaron.

"No me pone contento hablar de ese tema", arrancó Martínez. "Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué, pero tampoco...", aseguró.

Y agregó: "Más allá de todo, tengo un muy buen recuerdo", expresó. "Soy humano y si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien que quise", aseguró. "Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedir", concluyó Mariano Martínez.

Mirá el video.

Fuente: Primicias Ya