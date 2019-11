Mariano Balcarce, el ex de Pampita, habló del casamiento de ella y reveló si fue invitado

Carolina "Pampita" Ardohain se casó con Roberto García Moritán con una glamorosa ceremonia y fiesta a la que asistieron cientos de invitados.

Antes de iniciar su historia de amor con Moritán, Pampita estuvo en pareja durante tres meses con Mariano Balcarce.

El portal FarándulaShow encontró a Balcarce en un evento y le preguntó por el casamiento de su ex.

Sobre su exposición por el romance, dijo: “Fue una consecuencia de algo que no elegí pero siempre traté de divertirme y de pasarla bien”.

Ante la pregunta si se sorprendió el casamiento, Balcarce afirmó: “Sí, me sorprendió”.

En tanto, manifestó que no fue invitado pero que hubiera ido sin problema. “Me pone contento por ella. No fui invitado pero no tendría ningún problema en haber ido", finalizó.