Mariana Fabbiani se quiebra durante la entrevista a una joven violada

Luego de la polémica entrevista a Nahir Galarza, la joven condenada por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, Mariana Fabbiani, llevó a su programa a Ana Paula, una chica sanjuanina de 18 años que fue violada por su padre y su hermano, del cual quedó embarazada.

Ayer fue un día hermoso porque se hizo Justicia. Sentí muchas sensaciones hasta que exploté de la emoción. Ayer empezó mi vida", arrancó a contar Ana Paula, en referencia a la condena de sus agresores sexuales.

"A los 9 mi papá me daba besos y me despertaba tocándome. Me obligaba a que le haga sexo oral... Aprovechaba cuando mi madre se estaba bañando. Yo le conté a mi mamá pero nunca me creyó", relató después..

"Mi hermano no era que me tocaba. Él directamente me violaba. Yo perdí mi virginidad. Él hizo perder mi inocencia", contó luego. La tensión iba en aumento.

Y siguió: "Nunca podía jugar a nada. Ya no quiero volver a vivir más esa vida. No quiero. Ya no quiero estar más ahí", pidió Ana Paula provocando el llanto de Fabbiani.

Al final de la entrevista, Mariana intentó consolar a Ana: "La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto es de verdad. Te abrazamos en el corte. Vas a salir adelante".

"Nos despedimos. Ha sido un programa muy especial. Así es este programa", concluyó conmovida.