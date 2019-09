El año pasado María Fernanda Callejón relató un dramático momento de su vida que debió aforntar en su niñez al sufrir un abuso sexual de parte de un tío, cuando ella apenas tenía 9 años. "Vino un tío lejano de mi papá a hacer no se que cosa en el taller... No le conté nunca a nadie esto, que fuerte. Abusó de mi. Sin penetración, sin violación, nada de eso”, relató en esa oportunidad.

Ahora, en una entrevista con Myriam Bunin para Con Estilo, el Lifestyle show que se emite por la pantalla de A24, la actriz contó que vivió una situación de acoso por parte de un actor vinculado al humor. "¿Alguna vez pasaste un mal momento en el medio por algún abuso?", le pregunto la conductora. “Sí, pero no fue en el medio de la revista es lo único que te puedo decir. No siento la necesidad de contarlo, porque nosotros también somos una familia. No es por justificar, ni tapar a nadie, No siento la necesidad de hacerlo, porque detrás de esa persona, hay una familia, hay hijos. Y me parece que no está bueno que paguen el pato de algo que ya está”, aseguró.

“Pero en general para cerrar el tema, yo he sido muy bien querida y muy bien tratada, sobre todo por aquellos capocómicos… mirá vos. No fue un capocómico, fue un actor cómico. Un gran actor", reveló María Fernanda para dar por terminado el tema.

Cuando contó lo que le había ocurrido en su infancia, Callejón expresó que sólo se lo había contado a su "marido. Mi madre nunca lo supo, yo sentía que si le decía esto la iba a hacer sentir mal a ella. Las mujeres venimos de mucho tiempo de no poder hablar. No me da vergüenza contarlo, pero me angustia haberlo guardado tanto. Esto es un alivio que va a tener tu alma".

Ahora, y para evitar dar nombres propios que dañen a terceras personas, la actriz prefirió resguardar los detalles de lo ocurrido con un famoso actor con el que le tocó trabajar.

Fuente: Exitoína