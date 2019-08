Marcelo Tinelli, sobre sus dichos contra Mauricio Macri: "Nunca pensé que se ofenderían"

El lunes, Marcelo Tinelli abrió su programa aludiendo a los resultados de las PASO que representaron un fuerte revés para el oficialismo, y fue muy duro con la gestión de Mauricio Macri y sus posteriores declaraciones.

"No te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el puto derecho a juzgar el voto de otro argentino? Por Dios. ¡Qué locura eso!", dijo el conductor en la apertura del Súperbailando, y prosiguió dirigiéndose a los votantes.

Sus palabras tuvieron una fuerte repercusión, y el conductor recogió el guante el martes con un escueto mensaje. "De lo que dije voy a dar vuelta la página, nunca pensé que se ofenderían por lo que dije anoche. No voy a hablar más porque es cadena nacional, se ofenden los del oficialismo y la oposición y los medios", comenzó el conductor.

"Yo creo que invita a la reflexión cuando pasan este tipo de cosas. Por ahí si lo dice un periodista del mundo de la política no suena tan fuerte. Por ahí si lo decís en un programa de entretenimiento se escucha mal", expresó, agregando que solo quiso "felicitar a los votantes" desde el cariño, y que no va a continuar con mensajes de tinte político, si bien se permitió un chiste: "¿Quién tiene el puto derecho a no hablar de baile?", bromeó, parafraseándose a sí mismo.