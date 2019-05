Madonna salió a defender a Michael Jackson tras las acusaciones de abuso

Madonna sentó posición respecto a las denuncias por abuso de menores sobre Michael Jackson y sorprendió a muchos defendiéndolo.

La cantante aseguró que no vio Leaving Neverland, documental que expone las acusaciones, pero declaró a Vogue: "No tengo una mentalidad de linchadora, así que para mí la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que cuando me lo preguntan, reacciono: '¿Puedes probarlo?".

La diva cerró su argumento dejando en claro que está del lado del Rey del Pop: "¿Qué quiere la gente de este caso? ¿Están pidiendo dinero? ¿Es una cuestión de extorsión?".