Madonna contó que también fue víctima de Harvey Weinstein y dijo que sintió alivio cuando lo denunciaron públicamente otras mujeres.

En una entrevista brindada al The New York Times Magazine con motivo de su nuevo disco Madame X, la cantante dijo que el productor "cruzó algunas lineas y se me insunuó sexualmente". "Él estaba casado en ese momento y yo realmente no estaba interesada", comentó.

"Yo era consciente de que él hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio. Todos pensábamos: 'Harvey puede hacer eso porque tiene poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar", agregó.

Sobre las denuncias públicas de otras colegas, en octubre de 2017, Madonna confesó que sintió alivio. "Cuando ocurrió dije: 'Por fin'. No me alegra que vaya a la cárcel porque no me alegro con las tragedias ajenas, ya que eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusado durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar y se haga responasble", explicó.

Fuente: Rating Cero