Luis Ventura contó cuántos colados hubo en los Martín Fierro

En toda fiesta privada, siempre hay personas que logran saltarse todos los controles e ingresan sin haber sido invitada. Los Martín Fierro no fueron la excepción. El presidente de APTRA, Luis Ventura, expresó: "Hubo gente que se me apareció diciendo ‘en qué mesa estoy’ y no estaba invitada". Acto seguido, contó en Involucrados que hubo más de 150 "colados". Uno de ellos fue El Mago sin Dientes, quien reconoció públicamente que fue a la fiesta sin tener invitación, como lo hace todos los años.

Para acceder al exclusivo evento tiene una táctica infalible, según reveló en Los ángeles de la mañana. Se alquila una habitación en el hotel donde se celebrarán los Martín Fierro, por lo que ya está cerca del salón desde temprano. Sale a pasar por la alfombra roja normalmente y luego espera que se vayan los primeros nominados que perdieron en su terna para ocupar su mesa.

