Luis Novaresio reveló detalles de su activa vida nocturna con Braulio Bauab

Luis Novaresio está pasando un momento muy pleno, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Junto a su novio Braulio Bauab participaron en la reciente Marcha del Orgullo LGBTTIQ+, y el periodista cada vez se muestra más distendido a la hora de hablar de su vida íntima.

En una entrevista con Dady Brieva para El Destape, Novaresio habló sobre la inesperada forma en que decidió hacer pública su condición sexual y aseguró que en sus ámbitos de trabajo todos lo sabían. De hecho contó que Juan Cruz Ávila, uno de los directivos más importantes del Grupo América, fue quien lo animó a que confirmase su noviazgo con Braulio. “Me venían jodiendo, me subían fotos chotas. Hacían ‘terrorismo’ feo. Lo peor que me subieron fue ‘El chongo de Novaresio que mira…’. Entonces yo ya venía hablando con Braulio, que tiene una hija además, y por una foto pava subida a las redes… lo llamé a Juan y él me dijo: ‘Mirá, Luis, lo que no digas vos, lo van a inventar. Relajá’. Y allá fuimos”, relató emocionado.

Con respecto a los cambios recientes, el periodista destapó con toda honestidad su actual disfrute por el mundo de la noche, y que le gusta ir a fiestas de música electrónica: “La verdad que hago tres cosas que me encantan: la radio, que es maravillosa pero estoy cansado de levantarme a las cuatro. Hacer primera mañana es bravo, y además porque ahora salgo, a muchos lados voy, boliches de electrónica”.