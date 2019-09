Su alta exposición en los medios de comunicación, y lo poco que se sabía de su vida privada hizo que la confirmación del romance de Luis Novaresio con Braulio Bauab, se convirtiera en la noticia del día viernes 20.

Por esta razón, el periodista dio una extensa entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, y expresó sus sensaciones por todo lo que está viviendo. "Yo he hecho del bajo perfil una imposición muy fuerte; no porque tenga algo que ocultar ni porque no esté orgulloso de todo lo que me ha pasado y me pasa, sino porque muchas veces cuando uno habla de su vida personal, involucra a la familia. En mi caso, me dijeron expresamente que no les interesa este grado de notoriedad, es como una carga innecesaria para ellos. Por eso, yo lo he hecho así", explicó.

"Publicaron una foto que ni siquiera compartí yo y eso permitió la atribución de hablar sobre parejas, matrimonios, divorcios, hijos... Fue escalando, porque siempre tienen que agregar algo más", sostuvo Novaresio sobre la publicación que hizo pública su relación, y agregó: "Solo tengo para decir que estoy muy bien. La estoy pasando muy bien y no quiero hablar si no es en mi nombre. Cuando se involucra a segundas, terceras o cuartas personas, trato de ser muy respetuoso".

"Estoy muy feliz. Estoy pasando un momento, a mis 55 años, que busqué mucho. Las búsquedas a veces no se condicen con el resultado, y en este caso, el universo generó que mi búsqueda de estar bien esté siendo muy satisfecha", dijo el conductor de América sobre sobre el feliz presente que le toca atravesar a su corazón.

En referencia a lo que viene, Luis se tomó la licencia de hacer una broma sobre la formalización de su relación. "Cuando se trata de una cuestión tan íntima, yo soy medio 'chapado a la antigua' e intento ser muy reservado, pero en este caso no se dio y estoy fantástico. No sé qué vendrá ahora. Me tendré que casar," aseguró.

