Juan Acosta, actor que en el último tiempo ha tomado relevancia en las redes debido a su exhaustivo apoyo por la gestión de Cambiemos y Mauricio Macri, fue el protagonista de un duro cruce con Alberto Fernández, quien supo ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

Todo comenzó cuando el abogado y profesor de derecho criticó las declaraciones de Macri en su entrevista con Luis Majul en La Cornisa, donde aseguró que su padre fue víctima de un sistema extorsivo, y atacó al primer mandatario.

“Si Franco MACRI cometía delitos contra el Estado, ¿no deberíamos aplicarle a sus sucesores la ‘extinción del dominio’ sobre sus tantos bienes mal habidos? Ahora ya sabemos que nos gobierna el hijo de una familia de delincuentes. Ladrones del Estado como siempre dije…”, disparó el político de 59 años en Twitter.

Ante el fuerte comentario de Fernández, el actor que tomó popularidad por interpretar a Naboletti decidió salir al cruce. “¿Y a vos que vivís del Estado hace 30 años no te podríamos dar una patada en el culo?”, le preguntó Acosta al ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin piedad, Alberto decidió contestarle, y allí le dedicó una fuerte seguidilla de insultos. “Qué pedazo de pelotudo resultaste. Pasaste de hacerme reír a tener pena por tu imbecilidad. Solo agradece que mi paciencia sea infinita. Y rogá que tus imbéciles prepoteadas un día no se crucen con alguien sanguíneo. Seguí tu vida. Pelotudo”, disparó el dirigente peronista.

Acosta luego escribió en su cuenta que Fernández dijo que le iba a pegar –aunque esto no fue así, ya que se refirió a un tercero- y siguió criticándolo. “Dice Alberto Fernández que me pegaría pero tiene paciencia, yo solo dije una verdad: 30 años viviendo del estado que garpamos nosotros. Que antes yo lo hacía reír, hoy no, a mí me pasa igual. Antes lo escuchaba y hoy me hace reír, esta gente quiere gobernarnos…vergüenza ajena”, sentenció el humorista.

