Luego del "poliamor", Flor Peña cría a sus hijos en el "poligénero"

Florencia Peña ya había sorprendido a todos con sus declaraciones sobre el "poliamor" cuando en 2018 instaló el debate por esta forma de vincularse. "Tenemos una relación abierta. El poliamor es otra forma de amar", dijo en ese momento. Ahora, además de hablar de su vida de pareja, se extendió sobre la forma en la que cría a sus hijos Toto (16), Juan (10) y Felipe (1) en relación a la sexualidad y el género.

La actriz dijo en una entrevista con Caras que quiere que sus hijos "sean libres" y que además "se perciban sin rótulos". Recordemos que la palabra "poligénero" define a personas que se perciben de varios géneros al mismo tiempo.

En 2017, Peña ya había hablado de la sexualidad de su hijo Juan: "Yo no sé qué es lo que él va a elegir el día de mañana pero no es algo que me desvele o me importe. Lo que él haga o deje de hacer lo va a decidir él y si yo estoy de acuerdo o no es problema mío. Yo estoy para acompañarlo".

Hace unos días, la actriz y jurado del Bailando publicó fotos al desnudo, proyectando la misma filosofía: "Lo que te hace auténticx son todas tus imperfecciones", escribió.

Fuente: La Nación