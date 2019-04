Luciano Castro regresó de sus vacaciones y se fastidió con un cronista

Sabrina Rojas y Luciano Castro regresaron a Buenos Aires después de tomarse unas vacaciones en México.

Los actores terminaron el año separados y aún así decidieron irse de vacaciones juntos y en familia. Estuvieron todo el verano -desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero- en Mar del Plata.

Si bien se reconciliaron en Mar del Plata, antes de que termine el verano, la pareja volvió a Buenos Aires y sus hijos, a la rutina escolar. Pasado ese período, los actores eligieron México como destino para descansar y reencontrarse como marido y mujer.

A su regreso, los estaba esperando el cronista de Los ángeles de la mañana y Sabrina se mostró sonriente y haciendo chistes. "Un día yo en realidad me fui con un chongo y….", bromeó la actriz.

Cuando el periodista del programa que conduce Ángel de Brito intentó obtener algún testimonio y detalles sobre la reconcilación por parte de Luciano Castro, el actor se manifestó molesto. "Vamos, mamita. Dale…", apuró a su mujer que caminaba un poco más atrás.

Visiblemente enojado, el actor le pidió al cronista que no lo siga con la cámara y que deje de hacerle preguntas. "Entendeme que yo no hablo. No seas impertinente y no me lleves por delante", dijo y siguió de largo.

Sabrina, que seguía caminando un poco más atrás, también apuró su marcha para alcanzar a su marido y llegar al auto que los estaba esperando para llevar a su casa y que se reencuentren con sus hijos.