Continúa el tour de prensa de la Television Critics Association (TCA) y fue el momento de ABC, la cadena de televisión estadounidense que nos trajo Lost (2004-2010).

Al ser consultada por la posibilidad de traer de regreso la serie, la presidenta del canal Karey Burke declaró:

"Sí, me encantaría un reboot de Lost. Sería algo que estaría interesada en mirar. A esta altura, literalmente sueño con la remake cuando me voy a acostar. Todavía no hablé con J.J. Abrams, ni con ABC Studios. Pero cada vez que me preguntan qué show traería en forma de reboot, respondo Lost. Aún no hay nada para comunicar y tal vez no lo haya nunca, pero sería divertido tener una conversación al respecto".