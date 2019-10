Los integrantes del "Bailando" develaron sus segundos nombres

En la previa, Marcelo Tinelli le preguntó a Flor Vigna, a su coach y novio Mati Napp y a su bailarín Facundo Mazzei cuáles eran sus segundos nombres.

Todo surgió mientras las ex de Nico Occhiato contaba las propuestas románticas que le hacía su novio. "¿Cuál es su segundo nombre Mati Napp? Matías Guillermo Napp", arrancó el conductor de ShowMatch sin saber que sin querer había adivinado.

"Yo no quiero ofender a la gente que se llama como yo de segundo nombre", dijo Vigna y Tinelli siguió: "No es para ofender, yo me llamo Marcelo Hugo Tinelli" y la concursante asintió: "Claro, mucha cara de Hugo no tenés, capaz vemos a otro Hugo y le queda increíble. El mío, Yani, la Yani".

El bailarín Facundo Mazzei pidió por favor que no lo contaran: "Es horrible… bueno, llegó el momento, Facundo Norberto".

Luego llegó el turno del jurado: "Marcelo Alejandro", dijo Polino y agregó que le encantaba, tal vez uno de los pocos conformes con la elección de sus padres.

"María Florencia Peña", dijo la ex Casados con Hijos y al igual que ella, Pampita lleva un primer nombre desconocido: "Ana Carolina Ardohain" y De Brito cerró: "Ángel Alberto".

Para finalizar, Tinelli le preguntó a los integrantes del BAR: "Flavio Ariel Mendoza", "Laura Cecilia Fidalgo", "Aníbal Ernesto Pachano”.

Fuente: Teleshow