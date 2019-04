Hace exactamente un año, en abril de 2018, la popular banda sueca ABBA confirmó que volvía a grabar a 35 años de su separación. "Fueron tan sólo unas pequeñas vacaciones", ironizaron mediante un comunicado. Y advirtieron que se trataba de un "regreso virtual".

"Nos pareció a los cuatro que, tras más de 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ir al estudio de grabación. Eso hicimos", explicaron por entonces Agnetha Fältskog , Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad.

La vuelta "virtual" está orientada a la nueva generación de admiradores de la banda, mediante técnicas digitales. Los miembros del grupo estarán representados por avatares.

Ahora se supo que el cuarteto espera lanzar entre septiembre y octubre una canción (o ambas, si dan los tiempos).

Así lo reveló Björn Ulvaeus a la edición digital del diario danés Ekstra Bladet.

"Seguimos con el trabajo de los avatares de ABBA, que son copias digitales de nosotros. Se supone que podrán cantar una nueva canción de ABBA en un video en septiembre o en octubre", afirmó.

ABBA había anunciado en octubre de 2016 que regresaría a los escenarios en 2018 "en una gira virtual". Luego no hubo novedades, hasta que en 2018 grabaron dos temas -uno de ellos, titulado I Still Have Faith in You- que no fueron dados a conocer.

"Espero que todo esté listo para entonces, septiembre y octubre", dijo ahora Ulvaeus.

Andersson, Ulvaeus, Lyngstad y Fältskog crearon el grupo en 1972, y dos años después saltaron a la fama al ganar el Festival de Eurovisión con Waterloo.

El grupo vendió 400 millones de discos y logró una revalorización por el exitoso musical Mamma Mia!.

El fenómeno ABBA se mantiene, a tal punto que el negocio se diversifica y encuentra nichos sorprendentes. En 2016, por ejemplo, abrió el nuevo restaurante de Abba en Estocolmo.

El establecimiento gastronómico fue impulsado por Björn Ulvaeus, uno de sus míticos integrantes.

Primero fue el musical Mamma Mia!, traducido a 16 idiomas y con más de 60 millones de espectadores, después vino la versión cinematográfica -otro éxito taquillero- de la mano de Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan y Julie Walters-, y en julio de 2018, 10 años después del estreno de la comedia musical, hubo secuela.

Fuente: Clarín