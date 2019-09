Los estrenos de cine en Mendoza

Un amigo abominable

Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo de su edificio de apartamentos en Shanghái, ella y sus amigos Jin y Peng lo nombran "Everest", y emprenden una búsqueda épica para reunir a la criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra.

Pero el trío de amigos tendrá que estar un paso adelante de Burnish, un hombre rico que intenta capturar un Yeti y la zoóloga Dra. Zara, para ayudar a Everest a llegar a casa.-

Abominable / 2019 / Estados Unidos / Animación, Aventura / 97 Minutos / ATP / Dir.: Jill Culton / Voces originales: Sarah Paulson.

Historias de miedo para contar en la oscuridad

Corre el año 1968 en los Estados Unidos. El cambio se siente en el aire... Muy alejado de los disturbios en las ciudades está el pequeño pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, Sarah, una joven con horribles secretos, convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo; historias que tienen la forma de volverse muy reales para un grupo de adolescentes que descubren este terrible libro.

Scary Stories to Tell in the Dark / 2019 / Terror / Estados Unidos / 108 Minutos / APM13 / Dir.: André Øvredal / Int.: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel RushDean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint.

¿Quién mató a mi hermano?

Familiares y amigos ponen al descubierto las responsabilidades del Estado en la desaparición y muerte de Luciano Arruga

Quién mató a mi hermano? / 2019 / Argentina / Documental / 88 Minutos / APM13 / Dir.: Ana Fraile.

Roger Waters: Us + Them

Sigue la gira de Roger Waters: Us + Them que se realizó entre 2017 y 2018. Las escenas son principalmente de su show en Amsterdam. Incluye canciones de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here y de su último disco.-

Roger Waters: Us + Them / 2019 / Holanda / Recital / 135 Minutos / ATP / Dir.: Roger Waters, Sean Evans.