Los estrenos de cine en Mendoza

Dora y la ciudad perdida

Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podía preparar a Dora (interpretada por Isabela Moner de Transformers) para su aventura más peligrosa: la secundaria. Siempre exploradora, Dora rápidamente se encuentra liderando a Boots, a Diego, a un misterioso habitante de la jungla y un grupo de adolescentes en una aventura de acción para salvar a sus padres y resolver el misterio imposible detrás de una civilización inca perdida.-

Dora and the Lost City of Gold / 2019 / Estados Unidos / Aventuras / 103 Minutos / ATP / Dir.: James Bobin / Int.: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Adriana Barraza, Madeleine Madden, Eva Longoria, Danny Trejo, Michael Peña, Jeff Wahlberg.

Ted Bundy: Durmiendo con el asesino

Sigue la historia del asesino serial Ted Bundy, quien durante la década de los años 70 violó y asesinó a numerosas mujeres. Confesó 30 homicidios que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978, pero el número real de víctimas es desconocido. La película está contada a través de los ojos de quien fuera su novia durante mucho tiempo.-

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile / 2019 / Estados Unidos / Policial / 110 Minutos / APM16 / Dir.: Joe Berlinger / Int.: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, Haley Joe Osment, Jeffrey Donovan, John Malkovich, Jim Parsons.

La viuda

La historia sigue a Frances (interpretada por Chloe Grace Moretz) una joven que perdió recientemente a su madre. Cuando encuentra en el subte una cartera perdida, decide devolversela a su du [...]

Greta / 2019 / Estados Unidos / Terror, Drama / 98 Minutos / APM13 / Dir.: Neil Jordan / Int.: Chloë Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe.