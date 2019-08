Los estrenos de cine en Mendoza

Las reinas del crimen

Las esposas de gangsters de Nueva York en la zona de Hell's Kitchen a mediados de los 70, continuan operando los negocios de sus maridos luego de que ellos son encarcelados.

The Kitchen / 2019 / Estados Unidos / Policial, Acción / APM13 / Dir.: Andrea Berloff / Int.: Melissa McCarthy, Elisabeth Moss, Tiffany Haddish. Domhnall Gleeson, James Badge Dale, Alicia Coppola, Margo Martindale.

Mejor que nunca

Después de mudarse a una zona residencial para mayores, Martha tiene dos opciones: sumarse a alguna de las actividades ya presentes en la comunidad o crear una nueva. Decide formar un grupo de porritas, para el cual necesita al menos 8 integrantes. Asi comenzará su proceso de reclutamiento, formará nuevas amistadas y enfrentarán una competencia junto a porristas más jóvenes.

Poms / 2019 / Estados Unidos / Comedia / 91 Minutos / ATP / Dir.: Zara Hayes / Int.: Diane Keaton, Jacki Weaver, Rhea Perlman, Bruce McGill, Celia Weston, Phyllis Somerville.

Mi amigo Enzo

Vista desde la perspectiva de un perro llamado Enzo (voz de Kevin Costner), la película sigue las lecciones de vida que aprendió el animal de su dueño: un piloto de autos de carrera llamado Denny (interpretado por Milo Ventimiglia).

The Art of Racing in the Rain / 2019 / Estados Unidos / Comedia, Drama / 109 Minutos / ATP / Dir.: Simon Curtis / Int.: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker, Martin Donovan.

El día que me muera

Dina Foguelman siempre ha sido una madre controladora de sus hijos. Como sufre de aerofobia, sus hijos aprovechan y deciden armar sus vidas fuera del país, lejos del control maternal.

Cuando todos los intentos de Dina fracasan para reunir a sus hijos, decide fingir su propia muerte y asi lograr que vuelvan. Con la ayuda de sus amigas, realizará un falso velorio donde todo se terminará descontrolando.

El día que me muera / 2019 / Argentina / Comedia / 90 Minutos / APM13 / Dir.: Néstor Sánchez Sotelo / Int.: Betiana Blum, Roberto Carnaghi.

Esa mujer (Cine Universidad/Nave Universitaria)

Es 2001, y la joven Qiao está enamorada de Bin, un jefe de la pequeña mafia local en Datong. Luego de un incidente con un arma de fuego, Quiao es condenada a cinco años de cárcel, ocultando que el verdadero responsable fue Bin. Tras cumplir su pena, Qiao lo buscará sin éxito. Diez años más tarde, ella sigue soltera y ha salido adelante manteniéndose fiel a sus valores de vida. Pero Bin un día regresara a Datong... En ese lapso, China ha experimentado un cambio tan vertiginoso que está irreconocible. Casi tanto como ellos mismos.

Esta película del aclamado director Jia Zhang-ke ("Still life", "Lejos de ella") estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Jiang hu er nu / China / 2018 / 135 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Jia Zhang-ke / Con: Tao Zhao, Liao Fan, Xu Zheng

Días y horarios de exhibición (Esa mujer): jueves 8 de agosto a las 21:50 hs. - sábado 10 de agosto a las 20:00 hs. - martes 13 de agosto a las 21:30 hs. (Sala Verde).

Ricordi? (Cine Universidad/Nave Universitaria)

Él es fascinante, irónico, nostálgico. Ella está llena de vida, es inteligente, pasional y vive el momento.Cuando se encuentran, se enamoran al instante. Sólo después, creciendo uno al lado del otro, sus personalidades van evolucionando y se transforman. Con un planteo visual deslumbrante, esta aclamada película ganadora de tres premios en el Festival de Venecia reflexiona sobre el paso del tiempo y la modificación de los vínculos.

Ricordi? / Italia / 2018 / 105 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Valerio Mieli / Con: Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Ansaldi

Días y horarios de exhibición (Ricordi?): viernes 9 de agosto a las 21:40 hs. - domingo 11 de agosto a las 20:00 hs. - martes 13 y miércoles 14 de agosto a las 19:30 hs. (Sala Verde).