Los estrenos de cine en Mendoza

Muere, monstruo, muere

En una zona un tanto alejada de la Cordillera de los Andes, encuentran el cuerpo cercenado de una mujer. Cruz, un oficial de la policía rural, se hace cargo de la investigación. David, esposo de Francisca quien a su vez es la amante de Cruz, se convierte rápidamente en el principal sospechoso. Cuando lo internan a David en un hospital psiquiátrico, culpa de lo sucedido a un monstruo que se le aparece repentina e inexplicablemente.

Muere, monstruo, muere / 2019 / Argentina / Drama, Terror / 109 Minutos / APM13 / Dir.: Alejandro Fadel / Int.: Esteban Bigliardi, Sofia Palomino, Francisco Carrasco, Jorge Prado, Victor López.

Regresa a mi

Sigue al encantador pero problemático Ben Burns, quien regresa a casa a su sorprendida familia una fatídica víspera de Navidad. La cautelosa madre de Ben, Holly Burns, le da la bienvenida a su amado hijo, pero pronto descubre que todavía está en peligro. Durante las 24 horas que pueden cambiar sus vidas para siempre, Holly debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la caída de la familia.

Ben is Back / 2019 / Estados Unidos / Drama / 103 Minutos/ APM13 / Dir.: Peter Hedges / Int.: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones.

Pokémon: Detective Pikachu

Cuando el detective privado, Harry Goodman, desaparece misteriosamente, su hijo Tim decide investigar lo ocurrido junto al viejo socio de su padre: Pikachú. Luego de descubrir que pueden comunicarse normalmente entre ellos, comienza su aventura por las calles de Ryme City: una ciudad donde los pokemones y humanos conviven libremente. En el camino, se irán encontrando con diversos Pokemones y descubren una sorprendente conspiración que podria amenazar el universo entero de Pokémon.-

Detective Pikachu / 2019 / Estados Unidos / Aventura, Acción / 104 Minutos / ATP / Dir.: Rob Letterman / Int.: Bill Nighy, Ken Watanabe, Kathryn Newton, Justice Smith, Rita Ora, Suki Waterhouse.

Maestras del engaño

Remake de la película de 1988. Dos maestras del engaño (Anne Hathaway y Rebel Wilson) se conocen en un viaje y deciden hacer equipo para mejorar sus habilidades y atacar a su próxima víctima: un multimillonario del negocio de la tecnología.-

The Hustle / 2019 / Estados Unidos / Comedia / 94 Minutos / APM13 / Dir.: Chris Addison / Int.: Anne Hathaway, Rebel Wilson.

Entre la razón y la locura

Cuenta la historia que dió origen al diccionario Oxford, conocido como el más completo diccionario de la lengua inglesa. Sus creadores: el profesor James Murray (interpretado por Mel Gibson) y el doctor William Chester (interpretado por Sean Penn) recolectaron y definieron desde 1857 gran cantidad de las entradas que formarían en el futuro dicho diccionario. Con la particularidad que Chester tuvo en esa época que sobreponerse a haber sido paciente en un psiquiátrico especializado para criminales con trastornos mentales.-

The Professor and the Madman / 2019 / Irlanda / Drama, Biografía / 124 Minutos / Dir.: Farhad Safinia / Int.: Mel Gibson, Sean Penn, Jennifer Ehle, Ioan Gruffudd, Natalie Dormer, Jeremy Irvine.

Mirai: Mi pequeña hermana

Kun, un pequeño niño disfruta de su feliz infancia hasta la llegada de su pequeña hermana Mirai. Conforme la pequeña bebé se convierte en el centro de atención de sus padres, Kun se siente abandonado y envidioso de su hermana. Poco a poco Kun se encierra en sí mismo y en el jardín de su casa dónde la magia lo llevará a un mundo dónde el presente y el pasado se juntan. Kun conocerá a sus parientes de diferentes épocas, su madre cuando era pequeña, su tatarabuelo como un joven y su hermana Mirai en el futuro.

Mirai no Mirai / 2019 / Japón / Animación / 98 Minutos / Dir.: Mamoru Hosoda

Garabandal, solo Dios lo sabe

8 de junio de 1961. En una pequeña aldea del norte de España, San Sebastián de Garabandal, cuatro niñas afirman haber tenido una aparición de San Miguel Arcángel. Días después, el 2 de julio de 1961, reciben la visita de la Virgen del Carmen. Tras esta primera vez, se siguen más de dos mil encuentros con la celestial Señora. El párroco del pueblo, don Valentín, y el brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez Seco, se encontrarán súbitamente implicados como protagonistas en un acontecimiento que les desborda, tratando de comprender dónde está la verdad, frente a una jerarquía perpleja, y ante una multitud cada vez más creciente de personas que acuden al pueblo en busca de respuestas.

Garabandal, solo Dios lo sabe / 2019 / España / Drama / 97 Minutos / ATP / Dir.: Brian Alexander Jackson / Int.: Fernando García Linares, Belén Garde García, Javier Paredes Alonso.

Michelangelo Infinito (Cine Universidad / Nave Universitaria)

El mundo del cine y del arte se unen con la finalidad de retratar al genio del Renacimiento, Michelangelo Buonarotti. Un hombre reservado así como también perturbado, capaz de marcados contrastes y de fuertes pasiones, pero también dueño de un gran coraje cuando tuvo que sostener sus creencias. Una personalidad inmortal, uno de los más grandes artistas que haya existido, creador de una rica y variada producción que después de varios siglos sigue deslumbrando al mundo. Esta asombrosa película, filmada con las tecnologías más avanzadas, rescata la principal producción escultórica y pictórica de Michelangelo, mostrando sus obras maestras más famosas: La bóveda de la Capilla Sixtina, La Piedad, El David, El Moisés, El Juicio Final y La Cúpula de San Pedro entre otras.

Michelangelo - Infinito / Italia / 2018 / 95 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Emanuele Imbuci / Con: Enrico Lo Verso, Ivano Marescotti

Días y horarios de exhibición (Michelangelo Infinito): viernes 10 de mayo a las 22:00 hs. - sábado 11 de mayo a las 22:00 hs. - domingo 12 de mayo a las 18:00 hs. - martes 14 de mayo a las 20:00 hs. - miércoles 15 de mayo a las 22:00 hs. (Sala Verde)

La decisión (Cine Universidad / Nave Universitaria)

El Dr. Nariman, patólogo forense, tiene un accidente automovilístico con un motociclista y lesiona a su hijo de 8 años. Se ofrece a llevar al niño a una clínica cercana, pero el padre rechaza su ayuda. Pocos días después, en el hospital donde trabaja, el Dr. Nariman descubre que el niño fue llevado para una autopsia después de una muerte sospechosa. Nariman se enfrenta a un dilema: ¿es responsable de la muerte del niño debido al accidente automovilístico o el niño murió por intoxicación alimentaria según el diagnóstico de otros médicos?

Apasionante thriller ganador de dos premios en el Festival de Venecia.

Bedoune Tarikih, Bedoune Emzaaka / Irán / 2017 / 104 minutos / Apta para mayores de 13 años con reservas / Dirección: Vahid Jalilvand / Con: Ami Aghaee, Zakieh Behbahani, Saeed Dakh

Días y horarios de exhibición (La decisión): sábado 11 de mayo a las 18:00 hs. - domingo 12 de mayo a las 20:00 hs. - martes 14 de mayo a las 22:00 hs. (Sala Verde)