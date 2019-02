Los elementos del combo tóxico de Natacha Jaitt y la gran pregunta abismal

Natacha Jaitt siempre fue un personaje difícil de clasificar. Por momentos, su ejercicio del grotesco podía emparentarla con algunos de los tantísimos exponentes que desfilaron por el freak show televisivo de Anabela Ascar en Crónica. Desde otra perspectiva, y por su vasto conocimiento de los bordes más estridentes del mundo de la noche, podríamos relacionarla con precursoras del escándalo trash como Natala Denegri y Samanta Farjat. Aunque cabe destacar que Denegri se deslizó de las arenas del escándalo a ganar dos premios Emmy en Estados Unidos, por programas de televisión en los que ofició como productora. Jaitt en cambio, en ningún momento de su carrera hizo un viraje de nobleza artística. Atravesó su vida como pudo, siendo fiel a sus cuestionables principios y dedicándose de lleno a ser una imparable generadora de polémicas.



La escalada de morbo entre la trifulca que protagonizó con el matrimonio Latorre por un sonado caso de infidelidad, y la denuncia por abusos en el club Independiente, fue sideral. De ventilar sus intimidades con el ex futbolista a meterse con un tema por demás agudo, sin jamás presentar pruebas fehacientes en la Justicia. De momento, el único resultado concreto para muchas de las figuras públicas cuyos nombres fueron lanzados en la cuestionada mesa de Mirtha Legrand, fue el del daño arbitrario. Ya sea por venganza personal o por el simple hecho de copar toda la atención de las cámaras, Natacha Jaitt practicó en el programa de "La Chiqui" su despliegue más despiadado. La diva hoy celebra sus 92 años e inevitablemente estará evocando lo que fue uno de lo peores momentos en su trayectoria de medio siglo en televisión, cuando Jaitt disparó acusaciones a mansalva, apoyada en unos dudosos apuntes escritos en hojas de cuaderno.



La contienda con el matrimonio Latorre tuvo el condimento de dos protagonistas con lenguas filosas (Yanina y Natacha), en un duelo en el que desconocemos hasta dónde calaron puertas adentro las declaraciones de Jaitt sobre la pareja. En cambio, en la mesa de Legrand, la mediática encontró una vertiente mucho más tóxica y peligrosa para salpicar las presuntas conductas de sus víctimas. En ese caso Jaitt no se limitó a decir que tal o cual personaje toma drogas, se enfiesta o disfruta con juguetes sexuales, sino que fue más allá en su huracanado discurso, mezclando y confundiendo sin sustento alguno, zonas que pertenecen a la más plena intimidad de sus acusados; con una causa tan macabra como sensible que continúa en proceso judicial.



Un arma crucial para expandir las explosivas declaraciones de Natacha Jaitt fue sin dudas su cuenta de Twitter. La cantidad de comentarios, retuits y likes que tuvo cada uno de sus posteos, son una clara muestra del dominio que esgrimió Jaitt sobre la red del pajarito azul. Una fuente que tantas veces es tomada como fiel reflejo de la verdad periodística del minuto a minuto, y que prácticamente funciona sin filtro. Todo lo que allí se publica, corre y se multiplica, ya sean datos valiosos y verdaderos, o fake news que son pura cloaca virtual.