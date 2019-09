Los Bourbones: la banda que trajo el blues al futuro

Si los ves en vivo, no estás en este tiempo. Con look anacrónico e instrumentos originales de la época dignos de una exposición, Los Bourbones aparecen en los eventos y bares rosarinos trayendo de los años 20 el mejor blues y desplegando en sus presentaciones un desempeño artístico que sorprende y transforma a todos los públicos. Precisos, con el ritmo de los pies a la cabeza y convenciendo a quien los escuche de que hacen música porque no podrían vivir sin hacerla.

El blues, el género que ha inspirado a tantos músicos alrededor del mundo, década tras década, en sus infinitos matices, en sus miles de estilos, nos acerca hoy esta joven banda rosarina que se imponen en esa ciudad como "la banda que hace mover los pies a cualquiera que los encuentre sonando", como dicen algunos críticos que han visitado la ciudad de Rosario en busca de nuevos talentos.

Los Bourbones bien pueden explicar su nombre sólo con hacerse escuchar. Un primer sorbo de sus acordes pueden transportarnos a los años 20 y de ahí llevarnos a la música country, envolviéndolo todo con la gracia del buen blues, ése que pone a prueba al ritmo, a la técnica y al espíritu.

En su paso por Mendoza, en plena gira nacional, Los Bourbones estuvieron presentando en vivo algunas de sus canciones y charlaron sobre esta particular propuesta en MDZ Radio. Escuhá la entrevista completa, ACÁ.

Qué decir de esta banda callejera y urbana que logra colgar el cartelito de "No hay más lugar" en los bares rosarinos cada vez que anuncia show.

"Sentir que la gente se deja llevar, se abstrae de todo con nosotros y podemos llevarlos a ese lugar abstracto donde sólo suena música es nuestro mayor goce", cuenta Mariano Gorr vocalista de la banda.

Los Bourbones, con su mezcla de modernidad y culto al origen del blues, honra al género logrando poner al público en esa situación de complicidad que sólo los grandes artistas pueden conseguir.