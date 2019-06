Los audios que complicarían al Teto Medina

Una serie de audios complicarían a Marcelo “Teto” Medina en el marco de la investigación por la denuncia en su contra por violencia de género y amenazas con tenencia de armas de fuego realizada por su ex pareja, Mónica Fernández.

Por un lado, en Intrusos (América), revelaron la foto que acompaña el escrito presentado en una comisaría del barrio de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se observan los presuntos porta pistolas de los revólveres que el conductor habría intercambiado por cocaína.

Además, se expusieron tres audios. Dos del Teto y uno de la denunciante. Las grabaciones en las que se escucha al panelista tienen contexto en dos situaciones distintas: una tras haber tenido un conflicto con su novia, y la otra en el marco de un pedido sexual.

“Ah bueno, si no atendés, ¿qué problema hay? ¡Te llamé! A ver… es que no atendés, no es que me meto en tu casa con una banda de ladrones. Te llamé y no me atendiste, ya está, es como si, no sé, te complicás la vida. ¡Dios mío! Las mujeres si no tienen problemas, se los inventan”, dice el ex Videomatch en el primer audio.

En el segundo, Medina le pide a Fernández que le atienda el teléfono, para así poder encontrarse y tener relaciones. “¿Estás? Yo estoy en la cama solito. Dale, atendeme. Hagámonos una paja, estoy re caliente”, declara el conductor en el audio.

En la grabación de Mónica, ella indica que no tiene más ganas de seguir entablando una relación con Marcelo, posiblemente, por el trato que este habría tenido con ella.

“Mirá, Marcelo, a mí en este momento se me murió mi mamá, estoy tranquila, dejame estar en paz. Si venís a mi vida, vení a sumar, no a hacerme hacer mala sangre, a romperme las pelotas y a pelearme al pedo, porque me hiciste amargar desde la mañana y yo la verdad que necesito tranquilidad”, indica la denunciante.

“Te pedí… ¿querés que nos veamos? nos vemos, pero para venir a bardearme me parece de muy mal gusto, eh. Me parece que no corresponde el destrato, porque eso también es lastimar a una persona. No te voy con tu forma de ser y está bien, Marcelo, no voy con tu vida. No nos vemos más y listo. Cuando quieras, nos autobloqueamos. Cuidate”, cierra el audio de Fernández.

Fuente: Exitoína