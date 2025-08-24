"Los 4 Fantásticos, primeros pasos" es un éxito y en esta nota te contamos cuando se podría disfrutar en Disney+.

"Los 4 Fantásticos: primeros pasos" están teniendo un gran éxito desde su estreno en las diferentes salas de cine de todo el mundo. La primera familia de Marvel llegó con nuevos desafíos para el Sr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y La Mole.

Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y consigo a todos sus habitantes no fuera suficiente, las cosas pueden complicarse aún más.

La película de acción y aventura también está protagonizada por Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles. "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" es dirigida por Matt Shakman, producida por Kevin Feige, con la producción ejecutiva de Louis D'Esposito, Grant Curtis y Tim Lewis.

Video: Los 4 Fantásticos llegan al streaming a través de Disney Plus Los 4 Fantásticos prometen arrasar con su llegada al streaming: cuándo estaría disponible La buena noticia es que no habría que esperar mucho para poder disfrutar del film, ya que si bien no hubo confirmación oficial al respecto, se espera que desembarque en Disney Plus en el mes de octubre, tres meses después de su debut en cines.