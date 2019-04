Llega una nueva edición del Indiefuertes Mendoza

La escena mendocina se sigue encendiendo el fuego de la nueva temporada de Indiefuertes, en esta oportunidad llegan desde Buenos Aires Translúcido junto a los locales Huge the Cara.

Translúcido es una banda de música instrumental, que explora los sonidos que van desde el rock al jazz y la electrónica de forma libre y sin fronteras. En 2014 lanzaron su primer álbum “Bioma”, una novedosa propuesta que bautizaron como Electro Go (un género que combina elementos de la música electrónica y el rock progresivo), en la que confluye la experimentación tanto desde lo musical como desde lo visual, con juego de luces y proyecciones a cargo de un VJ y una puesta en escena innovadora.

Con menos improvisación y más trabajo de ideas previamente desarrolladas, la banda encaró su segundo trabajo en 2016 “El último latino de Lao”, un disco ambicioso en el que cada track es un capítulo dentro de una historia que el oyente debe decodificar. Un trabajo desarrollado en profundidad en la búsqueda sonora del primer disco, definiendo un sonido nuevo, y aportándole arreglos de cuerdas entre otros elementos sorpresivos.

Huge the Cara es una banda mendocina formada en 2014. Al escuchar sus discos se hacen evidentes las influencias de los músicos que formaron parte del mismo. Sonidos que recuerdan a The Doors, Arctic Monkeys, Daft Punk, The Whitest Boy Alive; son mezclados delicadamente para crear un viaje musical.

Los shows en vivo son enérgicos, con una participación activa del público. La estética de la banda es marcada en cuanto a lo visual y lo musical.

Cuentan con 2 discos de estudio editados: Mexico on the Moon (2014) y Pakanusa (2017). También realizaron 6 video clips que pueden encontrarse en su canal de YouTube.

FICHA TÉCNICA:

DÍA: JUEVES 25

HORA: 20HS.

LUGAR: TEATRO SELECTRO

PREVENTA 1: $100 (capacidad limitada)

PUNTOS DE VENTA:

Entradas en boleteria del teatro de martes a viernes de 11 a 15hs.

Online: https://indiefuertes19.eventbrite.com.ar