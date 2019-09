Llega a Mendoza "60 años de cultura rock, un viaje a la historia y el sonido"

El próximo jueves 10 de octubre, a las 21 hs en Cerveceria 23 Rios (Lateral Acceso Sur 5269, Lujan de Cuyo), se presentará "60 años de cultura rock, un viaje a la historia y el sonido", un recorrido de más de sesenta años de música rock en Argentina y el mundo en una experiencia que se iniciará con el blues americano de posguerra y que llega hasta nuestros días.

A través de esta experiencia, el periodista especializado en música Dany Jiménez y el célebre productor e ingeniero de sonido Mario Breuer proponen un viaje alucinante entre estilos, tendencias, vanguardias, escenas y circuitos que conformaron un espacio en donde diversas generaciones inventaron su propio mundo.

El rock no solo ha sido la banda de sonido de distintas generaciones desde finales de la Segunda Guerra Mundial sino que se convirtió en el reflejo de diferentes manifestaciones culturales y sociales de jóvenes que hicieron del género un lugar de pertenencia y les otorgó una perspectiva sobre la vida que, en muchos casos, permanece hasta hoy.

Con la ayuda de soportes audiovisuales, proyección de fotos y videos, reproducción de canciones para escuchar con el auditorio, e interpretación breve de piezas con guitarra acústica, Dany se dedicará a contextualizar social, política y culturalmente cada una de las etapas analizadas mientras avanza en la línea de tiempo de los diferentes géneros y estilos musicales que aquí se piensa, entre la leyenda de Robert Johnson hasta la psicodelia de Tame Impala.

Por su parte, Mario Breuer se dedicará a acompañar el relato desde una perspectiva basada en las distintas transformaciones del audio y el sonido, la aparición del vinilo, la llegada del cassette, el reinado del cd, la irrupción del mp3 y el streamming como testigo y protagonista activo de muchas de las piezas más brillantes en la historia del rock argentino y latinoamericano. Desde las primeras grabaciones realizadas en hoteles con las primeras cintas, hasta la presencia del ProTools y la manera actual de grabar en todo el mundo.

Géneros y estilos

El encuentro atravesará géneros y estilos como el blues, el folk, el rock, el pop, el country, la electrónica, el rock progresivo, el rap, el hard rock, el reggae, el punk, la psicodelia, el jazz-rock, el soul, el funk, el glam rock, el synth-pop, el dark, la new wave, el heavy metal y la música experimental.

Artistas

Entre otros, se verán artistas puntuales y necesarios como David Bowie, Chuck Berry, Depeche Mode, Sumo, Bob Marley, Aretha Franklin, The Clash, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jack White, The Who, Kendrick Lamar, Prince, James Brown, Genesis, Run DMC, Pappo, Soda Stereo, Deep Purple, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Frank Zappa, Yes, Queens of the Stone Age, Iron Maiden, The Stooges, Oasis, Babasónicos, Andrés Calamaro, The Cure, King Crimson, Fito Páez, Charly García y Talking Heads.

Mario Breuer

.

Reconocido ingeniero de sonido y productor artístico de todos los géneros y sobre todo del rock argentino, con 40 años de trayectoria.

Empezó su recorrido musical tomando clases de batería, a los trece formó un equipo de disc-jockeys y durante su adolescencia trabajó en grupos de rock y fiestas bailables. En el año 1975 ingresó a Fonema, una compañía discográfica pequeña en la que realizó todo tipo de actividades. Luego pasó a la EMI ODEON desempeñándose como Label Manager y Promotor.

En el año 1979 viajó a Los Ángeles (California) para estudiar Ingeniería de grabación y Producción Discográfica en la Universidad de California (UCLA). Al finalizar sus estudios retornó a Buenos Aires y comenzó su ejercicio profesional.

Montó, diseñó y dirigió Estudio Del Jardín. Fue Chief Engineer en Panda y Estudios El Pie. Desde el año 2000 dirige su propio estudio de mezcla y mastering Master Sensei orientado a trabajar integralmente con artistas independientes de todo el mundo. Al día de hoy tiene créditos en 3500 obras de artistas de Argentina y Latinoamérica, entre ellos: Sumo, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Andres Calamaro, Fito Páez, La Renga, Don Cornelio y la Zona, Los Twist, Mercedes Sosa, Los Espíritus, Los Gardelitos, Las Sombras, entre muchos otros. Un ícono de la historia del rock nacional que comenzó su carrera en el apogeo del audio analógico y vivió el nacimiento y apogeo del audio digital.

Dany Jiménez

.

Periodista especializado en música, tanto en radio como en medios gráficos, y además es músico activo desde el año 1988 siendo actualmente cantante en la banda Free Anguila.

Como periodista gráfico con especialización en música trabaja desde el año 2000 en importantes medios nacionales como Revista Caras, Revista Rolling Stone diario Página/12 y Suplemento No, Revista Sudestada, Revista THC, Revista 27 y agencias internacionales como ANSA – REUTER.

Hace radio desde 1987 y fue conductor de programas como “Resonancias (la historia del rock)” en Radio Nacional, “Pop Art Music”, “Soy Rock”, “Ultimo Bondi” y “Rock and Pop in Concert" en Radio Rock & Pop (95.9) y “Delicias de un Charlatán” y “Vorterix Ranking” en Radio FM Vorterix y Vorterix.com

Hasta el momento realizó más de 800 transmisiones radiales y de web como conductor en conciertos internacionales como Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Radiohead, Megadeth, Foo Fighters, Artctic Monkeys, Queens of the Stone Age, The Hives, Placebo, Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, AC/DC, Metallica, Garbage, Suede, Marky Ramone, Happy Mondays, No Te Va Gustar, La Vela Puerca, Calle 13, etc.

Como periodista de rock cubrió eventos y festivales como Quilmes Rock, Pepsi Music, Personal Fest, Wine Rock, Arena Beach, Cosquín Rock y Rock in Rio (Brasil) y Vive Latino (México) y entrevistó a músicos como James Hetfield, Slash, Noel Gallagher (Oasis), John Lydon (Sex Pistols), Geof f Emerick (ingeniero de grabación de The Beatles), Roger Hodgson (Supertramp), Glenn Hughes (Deep Purple), Ad Rock (Beastie Boys), Ian Brown, Alex Turner (Arctic Monleys), Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Wayne Hussey (The Mission), Lee Ranaldo (Sonic Youth), Dave Mustaine (Megadeth) y muchos más.

Viene realizando charlas y encuentros vinculados al mundo de la música y el rock desde hace más de diez años en Buenos Aires y diversas provincias de Argentina por donde pasaron protagonistas del espectro nacional en todas sus áreas como Tweety Gonzalez, Walas, Adrián Taverna, Alejandro Taranto, Corvata, Gilespie, Diego Frenkel, Claudio Gabis, Piti Fernández, Richard Coleman, Marilina Bertoldi, Alejandro Kurz, etc.

Actualmente es el Director Musical de Vorterix.com

"60 Años de Cultura Rock" Un viaje a la Historia y el Sonido

Jueves 10 de octubre

21.00hs

Cervecería 23 Ríos, Mendoza (Lateral Acceso Sur 5269, Lujan de Cuyo, Mendoza)

Anticipadas limitadas a $350 en 23 ríos e Instituto Rec. Entrada general $400 por www.evenbrite.com